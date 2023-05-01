В Китае на объекте корпорации Sinochem произошел взрыв

Пять человек погибли, один получил травмы в результате взрыва и возникшего в результате пожара в понедельник на объекте по производству раствора перекиси водорода химической корпорации Sinochem в провинции Шаньдун на востоке Китая. Об этом сообщили местные власти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как уточняется в заявлении, распространенном администрацией новой зоны индустриального развития "Ляочэн", где произошло ЧП, еще один человек числится пропавшим без вести.

Пострадавшему оказана медицинская помощь, проводится спасательная операция. Правоохранительные органы выясняют причины происшествия, ведется следствие.