Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Другие страны

В Китае на объекте корпорации Sinochem произошел взрыв

Другие страны Материалы 1 мая 2023 14:44 (UTC +04:00)
В Китае на объекте корпорации Sinochem произошел взрыв

Читайте Trend в

Пять человек погибли, один получил травмы в результате взрыва и возникшего в результате пожара в понедельник на объекте по производству раствора перекиси водорода химической корпорации Sinochem в провинции Шаньдун на востоке Китая. Об этом сообщили местные власти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как уточняется в заявлении, распространенном администрацией новой зоны индустриального развития "Ляочэн", где произошло ЧП, еще один человек числится пропавшим без вести.

Пострадавшему оказана медицинская помощь, проводится спасательная операция. Правоохранительные органы выясняют причины происшествия, ведется следствие.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости