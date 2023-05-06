Число пострадавших в результате землетрясения в Японии достигло 27

Число пострадавших в результате нескольких землетрясений, которые произошли в пятницу в японской префектуре Исикава, достигло 27. Об этом в субботу сообщило агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что все пострадавшие - жители поселка Судзу, где подземные толчки ощущались сильнее всего и привели к разрушениям нескольких жилых домов. Большинство получили травмы средней степени тяжести, однако два человека были госпитализированы в тяжелом состоянии. К настоящему времени известно об одном погибшем - мужчина упал с лестницы в момент землетрясения.

Землетрясение произошло в центральной части главного японского острова Хонсю на побережье Японского моря. Изначально заявленная магнитуда составляла 6,3, однако впоследствии сейсмологи повысили ее до 6,5. По данным метеорологического управления страны, эпицентр находился в префектуре Исикава на полуострове Ното на глубине около 12 км. Сейсмологи предупредили о возможности мощных афтершоков в ближайшую неделю (особенно в ближайшие два - три дня), призвав местных жителей к максимальной бдительности. За прошедшие сутки в этой части Японии произошло порядка десяти афтершоковых землетрясений, в том числе магнитудой 5,8. Метеорологи также предупреждают об угрозе схода оползней - в районе со вчерашнего вечера начались дожди.

При канцелярии премьер-министра Фумио Кисиды продолжает работу кризисный штаб по сбору и анализу информации, связанной с последствиями землетрясения. Аналогичный штаб действует и при главном полицейском управлении страны, а также при главном пожарном управлении, выполняющем роль МЧС.