Полиция Китая задержала мужчину, создавшего фейковую новость с помощью ChatGPT

В Китае полиция задержала мужчину, который якобы использовал запрещенный в стране чат-бот ChatGPT для создания и распространения фейковых новостей. Об этом сообщает CNN, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным телеканала, с помощью сервиса подозреваемый по фамилии Хун создал новость о крушении поезда, после чего распространил ее в сети с целью получения прибыли.

Уточняется, что заметка о катастрофе собрала около 15 тысяч просмотров, однако мужчина попал в руки полиции. 5 мая его допросили в городе Дунгуань на юге провинции Гуандун.

Как сообщили правоохранители, действия Хуна привели к конфликтам и спровоцировали непонимание в обществе. Этот инцидент стал первым в Китае уголовным делом, связанным с использованием искусственного интеллекта.