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Автомобиль протаранил супермаркет в Японии, пять человек пострадали

Другие страны Материалы 13 мая 2023 07:45 (UTC +04:00)
Автомобиль протаранил супермаркет в Японии, пять человек пострадали

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Автомобиль врезался в супермаркет в городе Инадзава японской префектуры Аити, в результате пострадали не менее пяти человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает телеканал NHK.

По данным канала, инцидент произошел около 09.30 по местному времени (04.30 GMT+4). Легковой автомобиль сбил стеллажи, которые стояли перед входом в здание, и врезался в сам супермаркет, управляемый местным сельскохозяйственным кооперативом.

В результате ДТП травмы получили не менее пяти человек, у женщины, которая находилась в здании, серьезные переломы. Она и водитель автомобиля попали в больницу.

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