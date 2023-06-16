Нарендра Моди проведет переговры с Байденом

Премьер-министр Индии Нарендра Моди запланировал государственные визиты в США и Египет, которые пройдут с 20 по 25 июня 2023 года, передает Trend.

Как сообщает Министерство иностранных дел Индии на своем сайте, во время своего пребывания в США Моди планирует встретиться с президентом Джо Байденом, выступить перед Конгрессом и провести Международный День йоги в штаб-квартире Организации Объединенных Наций.

Согласно сообщению, визит начнется в Нью-Йорке, где премьер-министр возглавит церемонию посвященную Международному Дню йоги в штаб-квартире ООН 21 июня. В декабре 2014 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, устанавливающую 21 июня Международным днем йоги.

После этого Моди отправится в Вашингтон, где 22 июня планируется его встреча с президентом Байденом в Белом доме для продолжения диалога на высоком уровне. В этот же вечер президент Байден и его супруга Джилл Байден устроят государственный ужин в честь премьер-министра Индии. Кроме того, 22 июня Моди выступит на совместном заседании обеих палат Конгресса США.

Важно отметить, что 23 июня Моди примет участие в обеде, организованном вице-президентом США Камалой Харрис и госсекретарем Энтони Блинкеном. Во время своего пребывания в США, премьер-министр Индии также намерен встретиться с руководителями американских компаний и представителями индийской диаспоры.