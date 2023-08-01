Между иранской провинцией Мазандаран и Россией откроется воздушное и морское сообщение

БАКУ /Trend/ - Планируется открыть воздушное и морское сообщение между провинцией Мазандаран и Россией.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал глава Организации по управлению и планированию иранской провинции Мазандаран Фарадж Фатхуллахпур, комментируя итоги визита иранской бизнес-делегации в Россию.

По его словам, учитывая, что в 2022 году был подписан трехсторонний меморандум о взаимопонимании по упрощению транзита между таможенными органами Азербайджана, Ирана и России, чтобы избежать задержек в перевозке товаров, таможенные управления трех стран должны подписать меморандум о взаимопонимании для электронного обмена таможенными данными.

Напомним, что 22 августа 2022 года в Тегеране был подписан меморандум о взаимопонимании между таможенными службами Азербайджана, Ирана и России, направленный на упрощение транзитных перевозок, который предполагает внедрение механизмов координации деятельности таможенных органов трех стран, расположенных на пути следования транзитных грузов из Ирана в Россию через Азербайджан и обратно. Это позволит ускорить транзитные перевозки по указанному участку, являющемуся частью Международного транспортного коридора "Север-Юг". Также будут синхронизированы рабочие смены таможенных органов, что позволит уменьшить очереди в пунктах пропуска, предусмотрен обмен оперативной информацией о перемещаемых грузах, в том числе опасных и запрещенных, а также транспортных средствах, текущих работах и дальнейших планах по реконструкции пунктов пропуска.

Кроме того, планируется проведение совместных мониторингов ситуации и регулярных координационных заседаний представителей таможенных служб трех стран с целью упрощения транзита.