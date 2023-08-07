Россия и Казахстан приглашены к участию в строительстве Трансафганской ж/д линии

БАКУ /Trend/ - Афганистан пригласил Россию и Казахстан принять участие в строительстве Трансафганской железнодорожной линии.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал министр промышленности и торговли во временном правительстве Афганистана Нуриддин Азизи на казахстанско-афганском бизнес-форуме в Астане.

"Мы приглашаем Россию и Казахстан принять участие в этом проекте. Считаю, что речь идет не только об инвестициях в Афганистан, потому что эта железная дорога принесет пользу всем, и мы готовы рассмотреть этот проект вместе, привлекая рабочие группы из этих стран", - сказал Азизи.

Отметим, что Трансафганский железнодорожный проект - это совместный проект Афганистана, Узбекистана и Пакистана. Маршрут пройдет через Тирмизи, Мазари-Шариф, Кабул и Пешавар. В связи с реализацией проекта подписан меморандум о взаимопонимании.

Строительство железнодорожной линии протяженностью 600 км обойдется примерно в 5 миллиардов долларов США и займет 5 лет.