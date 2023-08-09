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Президент Пакистана одобрил роспуск Национального собрания

Другие страны Материалы 9 августа 2023 23:51 (UTC +04:00)
Президент Пакистана одобрил роспуск Национального собрания

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Президент Пакистана Ариф Алви одобрил досрочный роспуск Национального собрания (нижняя палата парламента).

Как передает Trend, об этом говорится в публикации пресс-службы Арифа Альви в соцсети X.

"Президент Ариф Алви распустил Национальное собрание по совету премьер-министра (Шахбаза Шарифа - ред.) в соответствии со статьей 58-1 конституции", - говорится в публикации.

Напомним, что ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф направил президенту страны уведомление о досрочном роспуске Национального собрания.

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