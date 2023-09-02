Свыше 880 тыс. жителей Китая эвакуированы в связи с приближением тайфуна

БАКУ /Trend/ - Более 100 тысяч жителей провинции Фуцзянь в Восточном Китае и свыше 780 тысяч жителей провинции Гуандун в Южном Китае эвакуировали в безопасные места в связи с приближением к побережью Китая супертайфуна "Саола", передает Trend.

Согласно прогнозу, супертайфун обрушится на побережье города Шэньчжэнь и его окрестности. Предшествовать ему будут сильные ливни и штормы.

Штаб по борьбе с наводнениями, засухой и тайфунами города распорядился приостановить строительную, деловую и коммерческую деятельность.

Не работает также общественный транспорт. В 13 городах провинции Гуандун предложили перенести начало учебного семестра на 4 сентября.

На всей территории провинции Гуандун остановлено движение более 4100 поездов. Движение на 67 водных пассажирских маршрутах также закрыто. Международный аэропорт "Чаошань" в Цзеяне отменил 60 рейсов.