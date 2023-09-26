Наводнение в Мексике привело к гибели семи человек, еще девять пропали без вести

БАКУ /Trend/ - В результате наводнения в штате Халиско на западе Мексики в понедельник погибли по меньшей мере семь человек, еще девять человек пропали без вести.

Как сообщает Trend со ссылкой на заявление властей штата Халиско в социальной сети X (ранее известной как Twitter), сотрудники службы экстренной помощи прибыли рано утром в понедельник после того, как поток Халокоте вышел из берегов.

В результате наводнения, последовавшего за проливным дождем в регионе, также повреждены дороги и дома.

Халокоте проходит через небольшой городок с населением чуть более 200 человек до Аутлан-де-Наварро, муниципалитета в южном прибрежном регионе Халиско.

По словам губернатора Халиско Энрике Альфаро, муниципальные пожарные, Красный Крест и службы экстренной помощи из трех близлежащих городов смогли спасти из воды трех человек.

С помощью собак-спасателей, дронов и медицинского вертолета власти продолжают поиски оставшихся девяти пропавших без вести местных жителей.