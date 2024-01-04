Бывшему президенту Сьерра-Леоне предъявлено обвинение в государственной измене

БАКУ /Trend/ - Суд столицы Сьерра-Леоне города Фритаун предъявил бывшему президенту страны Эрнесту Бэю Короме обвинение в государственной измене.

Как передает Trend со ссылкой на агентство Reuters, обвинение выдвинуто в рамках расследования попытки военного переворота, которая была предпринята в Сьерра-Леоне в ноябре прошлого года.

Во вторник суд Фритауна предъявил обвинения в госизмене и соучастии в попытке госпереворота 12 лицам, включая начальника службы безопасности Коромы. Всего в стране были арестованы по подозрению в мятеже 85 человек. 70-летний Корома с конца ноября находится под домашним арестом.

26 ноября 2023 года президент Джулиус Маада Био объявил о введении комендантского часа в Сьерра-Леоне после нападения на арсенал казарм во Фритауне. Путчисты атаковали столичную центральную тюрьму, из которой бежали 1,8 тыс. заключенных. Власти назвали эти события неудавшейся попыткой государственного переворота.

Корома занимал пост президента Сьерра-Леона с осени 2007 года до весны 2018 года. Ввиду конституционных ограничений он не выставлял свою кандидатуру в 2018 году на выборах главы государства.