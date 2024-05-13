Иран и Индия подписали соглашение об управлении портом Чабахар

БАКУ /Trend/ - Иран и Индия подписали долгосрочное соглашение о модернизации и эксплуатации терминала Шахид Бехешти в порту Чабахар.

Об этом сообщил министр дорог и городского развития Ирана Мехрдад Базрпаш, передает Trend.

"Это соглашение станет новым стартом для развития торговли между двумя странами. Благодаря порту Чабахар Индия получит выход к Афганистану, Центральной Азии, Армении, Турции, Азербайджану, Грузии, Сирии и России, что является одним из важнейших преимуществ проекта", - сказал он.

Отметим, что порт Чабахар расположен на юго-востоке Ирана.

Индия ранее объявила о намерении инвестировать около 500 миллионов долларов США в развитие этого порта и создать там отдельный терминал.

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