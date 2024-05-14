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Соглашение между Ираном и Индией может подпасть под санкции США

Другие страны Материалы 14 мая 2024 20:56 (UTC +04:00)

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Рена Абдурахманова
Рена Абдурахманова
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БАКУ /Trend/ - Соглашение между Ираном и Индией о совместной эксплуатации порта Чабахар может подпасть под санкции США.

Об этом сказал журналистам первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель, сообщает Trend.

"Мы знаем, что между Индией и Ираном подписано 10-летнее соглашение касательно порта Чабахар. Санкции США против Ирана остаются в силе, и мы продолжим их применять", - сказал он.

Патель отметил, что все, кто подписывает деловые соглашения с Ираном, должны учитывать риск санкций.

Отметим, что 13 мая Иран и Индия подписали долгосрочное соглашение о модернизации и эксплуатации терминала Шахид Бехешти в порту Чабахар.

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