Парламент Словакии созвал экстренное заседание в связи с покушением на премьер-министра

БАКУ /Trend/ - Парламент Словакии созвал внеочередное экстренное заседание в связи с покушением на премьер-министра Роберта Фицо.

Как сообщает Trend со ссылкой на зарубежные СМИ, на встрече будут обсуждены дальнейшие шаги в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в стране.

Согласно информации, все политические силы страны сделали заявления, осуждающие произошедшее. Также оппозиционные партии отложили шествие против реформы касательно общественного телевидения, подготовленной правительством.

Напомним, что в премьер-министра Словакии Роберта Фицо выстрелили несколько раз после того, как он вышел из здания, где проходило заседание Кабинета министров. Раненый премьер-министр был доставлен в больницу. Стрелявший задержан.

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