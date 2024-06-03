Министр дорог и городского развития Ирана зарегистрировался для участия в президентских выборах

БАКУ /Trend/ - Министр дорог и городского развития Ирана Мехрдад Базрпаш сегодня зарегистрировал свою кандидатуру для участия в президентских выборах.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на иранские СМИ.

Базрпаш также является сопредседателем совместной ирано-азербайджанской комиссии..

Отметим, что внеочередные президентские выборы в Иране пройдут 28 июня. Кандидатами в президенты могут быть лица, проработавшие на ключевых должностях в государственном управлении страны не менее 4 лет, в возрасте от 40 до 75 лет.

Напомним, что 19 мая летевший из Худаферина в Тебриз вертолет, на борту которого находились Президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдуллахиян, представитель Верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, потерпел крушение.

Президент Ирана и вся сопровождавшая его делегация погибли.

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