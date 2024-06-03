FLNKS призвал президента Франции сдержать свое слово

БАКУ /Trend/ - Канакский социалистический фронт национального освобождения Новой Каледонии (FLNKS) направил письмо 3 высокопоставленным должностным лицам, которым французское государство поручило посредничество и рабочую миссию.

Как сообщает Trend, в письме FLNKS отмечается, что несмотря на многочисленные встречи с мобилизованными активистами и переговоры о призывах ослабить контроль на основных дорогах, все еще существуют трудности на местах.

В письме FLNKS вместе с националистическими партиями и партией CCAt требуют, чтобы президент Франции четко сформулировал свое мнение о том, что Версальский Конгресс не будет созван и что конституционная реформа в отношении избирательного корпуса будет отменена.

FLNKS напомнил, что это единственный способ восстановить мир и возобновить дискуссии об институциональном будущем Новой Каледонии.

По мнению сторонников независимости, Эммануэль Макрон недостаточно четко сформулировал свое мнение в заявлениях, сделанных во время визита в Новую Каледонию 23 мая. В письме отмечается, что Э.Макрон пообещал не вносить никаких изменений относительно избирательного корпуса, и выражено недовольство тем, что не было никаких гарантий, что текст будет окончательно отозван. FLNKS подчеркнул, что отсутствие гарантий для спокойствия активистов создает недопонимание.

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