Беларусь сделает все, чтобы ШОС стала глобальной организацией - Александр Лукашенко (дополнено)

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АСТАНА /Trend/ - Беларусь сделает все, чтобы Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) стала глобальной.



Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании в формате "ШОС плюс" в Астане.

"Беларусь очень гордится тем, что стала полноправным членом ШОС. И мы будем укреплять шанхайский дух организации, основанный на принципах взаимного уважения, равенства и солидарности. Мы, как европейская страна, будем делать все, чтобы ШОС стала глобальной организацией. Позвольте заверить вас, что Беларусь будет неизменно руководствоваться гуманными принципами, которые проповедуются в нашей организации. Минск займет достойное место среди представленных здесь столиц", - сказал он.

В ходе своего выступления Александр Лукашенко выразил благодарность за поддержку Беларуси при вступлении в ШОС.

"Для нас это серьезный и обдуманный шаг. Мы видим, как с каждым годом усиливается роль ШОС в мировой политике. Заверяю вас, мы будем делать все от нас зависящее, чтобы в мире вес и авторитет нашего объединения постоянно возрастали", - подчеркнул он.

По его мнению, наилучшим ответом на вызовы в глобальной политике будет единство и сплоченность стран-участниц ШОС.

Лукашенко также предложил усилить практическое взаимодействие по всей комплексной повестке ШОС.

"Начать предлагаю с финансов. В качестве приоритетного вопроса Беларусь рассматривает создание механизма двусторонних платежей в национальных валютах и коллективного финансового института ШОС", - отметил он.

Он упомянул, что Беларусь готова вносить посильный вклад в общее усилие стран-членов ШОС по различным направлениям.

"Беларусь готова вносить посильный вклад в общее усилие стран-членов ШОС по таким направлениям, как промышленность, торговля, наука, культура, образование и, конечно же, продовольственная безопасность, а также сельское хозяйство", - добавил Александр Лукашенко.

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