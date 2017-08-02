Постпреды России и США договорились улучшить координацию в Совбезе ООН

2 августа 2017 17:23 (UTC+04:00)

Постоянные представители России и США при ООН Василий Небензя и Никки Хейли в ходе встречи в ООН договорились улучшить координацию в Совете Безопасности, передает РИА Новости со ссылкой на постпредство России.

Небензя ранее сообщил журналистам, что встреча состоялась во вторник.

"Главы двух диппредставительств условились об улучшении координации усилий на площадке СБ ООН, в том числе в таких вопросах как борьба с терроризмом, ситуация в Северной Корее, Сирии, Йемене, Ливии и других странах на повестке дня Совета Безопасности. С обеих сторон была выражена надежда на укрепление взаимодействия между двумя делегациями, являющимися постоянными членами СБ, несмотря на непростой момент в истории двусторонних отношений", — сообщили в постпредстве РФ.

Azernews Newspaper
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