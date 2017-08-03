У берегов Камчатки произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Камчатки, жители Петропавловска-Камчатского ощутили толчки силой до двух баллов, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Сейсмическое событие магнитудой 5,5 произошло в акватории Тихого океана напротив мыса Шипунский. По предварительным данным, эпицентр землетрясения находился на глубине 64 километра в 95 километрах от Петропавловска-Камчатского", — сказал представитель службы.

Он добавил, что в некоторых районах Петропавловска-Камчатского подземные толчки ощущались силой до двух баллов.

По информации краевого главка МЧС, в результате землетрясения жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась.