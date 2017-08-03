Международные резервы РФ за неделю выросли на $4,2 млрд

3 августа 2017 17:20 (UTC+04:00)

Международные резервы России за неделю - с 21 июля до 28 июля 2017 г. - выросли на $4,2 млрд, до $418,9 млрд, передает РИА Новости со ссылкой на Банк России.

Как указал регулятор, увеличение резервов на 1% произошло вследствие их положительной переоценки.

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Ереван не хочет развивать отношения с членами ЕАЭС - стратегия МИД
Армения 13:18
США прицениваются к Армении, однако, готова ли продать ее Россия?
Армения 11:21
США объявили России полноценную торговую войну, заявил Медведев
Россия 2 августа 22:46
Россия не считает запуск Ираном ракеты-носителя нарушением ядерной сделки
Россия 2 августа 22:27
Новых ответных мер России на санкции США не будет - Песков
Россия 2 августа 21:18
Американцы ждут от России шагов по улучшению отношений с США, заявил Трамп
США 2 августа 20:49
В России создали летающую модель беспилотного самолета-вертолета "Фрегат"
Россия 2 августа 12:26
Москва и Тегеран согласовывают меры по урегулированию в Сирии
Политика 1 августа 16:00
Источник сообщил о визите замглавы МИД Ирана в Россию
Политика 1 августа 14:46
Трамп решил подписать документ о санкциях против РФ - вице-президент США
В мире 1 августа 13:06
Анталью за месяц посетили более 700 тысяч россиян
В мире 1 августа 11:47
ВС Кыргызстана получат от России два самолета Ан-26
Кыргызстан 1 августа 10:03
Армения пытается играть на два фронта, развивая углубленное сотрудничество с НАТО - доверенное лицо президента РФ
Политика 31 июля 16:30
Армения наращивает сотрудничество с противниками своего союзника - российский эксперт
Точка зрения 31 июля 15:50
Новые санкции против России увеличат значимость "Южного газового коридора"?
Энергетика 31 июля 14:39
Армянские СМИ пишут, что НАТО примет Армению в членство и защитит от России: когда Кремль закрутит армянские гайки?
Армения 31 июля 12:32
Пять человек погибли в ДТП в России
Россия 30 июля 08:48
При пожаре в турецком отеле пострадали трое россиян
Россия 29 июля 14:24