Бензин в России за неделю подорожал

10 августа 2017 17:17 (UTC+04:00)

Средние потребительские цены на бензин и дизельное топливо в России за период с 31 июля по 6 августа выросли на 1 копейку и составили 38,16 руб. и 38,09 руб. за литр соответственно. С начала года бензин подорожал на 4,8%, дизтопливо - на 3,9%, передает РИА Новости со ссылкой на материал Росстата.

В частности, средняя потребительская цена на бензин марки Аи-76/Аи-80 на 7 июля подросла на 1 копейку, до 34,61 руб. за л, цена на Аи-92/Аи-93 также увеличилась на 1 копейку и составила 37,08 руб. за л, а цены на Аи-95 и выше остались неизменными - на уровне 40,1 руб. за л.

За прошедшую неделю в 21 центре субъектов России отмечался рост цен на бензин. Более всего цены на него увеличились в Грозном - на 0,7%.

Снижение цен на бензин на 0,1% зафиксировано в городах Московской области.

В Москве и в Санкт-Петербурге за прошедшую неделю цены на бензин не изменились.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 (Аи-93 и т.п.) можно было приобрести по цене от 36,1 до 38,6 рубля за л, марки Аи-95 и выше - от 39,2 до 42,8 рубля. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 (Аи-93 и т.п.) стоил от 35,5 до 37,84 рубля, марки Аи-95 и выше - от 39,1 до 41,34 рубля за л.

Официальный курс на 10 августа составляет 0,0166 RUR/USD.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Повышение цен на бензин не скажется на себестоимости сельхозпродукции в Азербайджане
Энергетика 15 июля 23:16
Изменение цен на бензин ускорит модернизацию нефтеперерабатывающей отрасли Азербайджана - SOCAR
Энергетика 15 июля 21:32
Повышение цен на бензин не повлияет на плату за проезд в автобусах - Бактрансагентство
Общество 15 июля 16:11
Повышение в Азербайджане цен на бензин не скажется негативно на социальном положении населения - депутат
Общество 15 июля 14:29
В ряде стран мира наблюдается рост цен на бензин
Энергетика 15 июля 12:58
Повышение цен на бензин в Азербайджане позволит решить ряд вопросов - депутат
Энергетика 15 июля 11:44
Цены на бензин в России в 2017 году будут выше инфляции - Новак
Энергетика 20 декабря 2016 04:51
Обзор цен на автобензин Euro-super 95 в Европе
Энергетика 22 сентября 2016 16:13
Обзор цен на автобензин Euro-super 95 в Европе
Энергетика 15 сентября 2016 16:47
Обзор цен на автобензин Euro-super 95 в Европе
Энергетика 1 сентября 2016 15:52
Обзор цен на автобензин Euro-super 95 в Европе
Энергетика 5 августа 2016 11:01
Обзор цен на автобензин Euro-super 95 в Европе
Энергетика 28 июля 2016 15:08
Обзор цен на автобензин Euro-super 95 в Европе
Энергетика 20 июля 2016 17:12
Обзор цен на автобензин Euro-super 95 в Европе
Энергетика 15 июля 2016 13:00
Обзор цен на автобензин Euro-super 95 в Европе
Энергетика 30 июня 2016 17:24
Обзор цен на автобензин Euro-super 95 в Европе
Энергетика 17 июня 2016 11:22
Обзор цен на автобензин Euro-super 95 в Европе
Энергетика 9 июня 2016 15:49
Обзор цен на автобензин Euro-super 95 в Европе
Энергетика 2 июня 2016 16:40