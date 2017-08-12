Трамп призвал не допустить насилия на фоне акции в Виргинии

12 августа 2017 22:06 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп в субботу призвал избегать насилия и объединиться.

"Мы все должны быть вместе и осудить все, связанное с ненавистью. Такому насилию нет места в Америке. Давайте объединимся!", — написал Трамп в Twitter, передает РИА Новости.

​Ранее в американском штате Виргиния был введен режим чрезвычайного положения из-за столкновений с участием ультраправых в городе Шарлоттсвилл.

Сторонники ультраправых протестовали против планов властей убрать из "Парка эмансипации" памятник генералу Армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Ли. Первые столкновения участников акции и их противников, а также аресты начались еще в пятницу, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу.

Известно о нескольких пострадавших, в частности, власти города сообщают, что два человека получили небольшие травмы. Всего в город, по разным оценкам, прибыли от двух до шести тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана".

Противники Трампа часто упрекают его в симпатиях к ультраправым организациям.
По последним данным, обстановка в городе нормализовалась.

Azernews Newspaper
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