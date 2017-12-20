В России произошел сбой в работе онлайн-касс

Около 10% магазинов России, использующих в своей работе онлайн-кассы с фискальным регистратором, столкнулись в среду с крупнейшей неисправностью системы и не могли оформлять покупки. По оценкам Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), возможный объем упущенной выручки может достигнуть 2,5 миллиарда рублей, что, однако не расстраивает торговцев, так как они уверены, что покупатели вернутся и совершат те покупки, которые хотели, передает РИА Новости.

По информации Федеральной налоговой службы, проблемы затронули контрольно-кассовую технику (ККТ) четырех производителей - "Штрих-М", "РР-Электро", "Тринити" и "НТЦ "Измеритель".

ФНС отреагировала оперативно, что отметили сами продавцы, и разрешила торговым точкам проводить расчеты без использования контрольно-кассовых аппаратов. К вечеру ФНС сообщила, что массовый сбой ликвидирован, а оставшиеся единичные случаи будут устранены в ближайшее время.

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