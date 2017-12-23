В Саратовской области джип столкнулся с поездом, два человека погибли

23 декабря 2017 18:47 (UTC+04:00)

Легковой автомобиль и электропоезд столкнулись в субботу в Саратовской области, в результате два человека погибли, еще двое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного УГИБДД.

ДТП произошло в субботу около 14.00 (13.00 мск) вблизи села Сабуровка Саратовского района Саратовской области.

"По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля Jeep выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, где произошло столкновение с электропоездом. В результате ДТП две пассажирки 27 и 34 лет скончались", - сказала собеседница агентства.

Водитель и 36-летний пассажир автомобиля с травмами госпитализированы.

На месте работают сотрудники ДПС, областной службы спасения и Центра медицины катастроф, а также следственно-оперативная группа.

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Azernews Newspaper
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