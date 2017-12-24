Стюардесса госпитализирована из-за падения из самолета на перрон во Внукове

24 декабря 2017 01:53 (UTC+04:00)

Стюардессу авиакомпании "Ютэйр" госпитализировали после падения из самолета на перрон столичного аэропорта Внуково. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"Во время предполетной подготовки самолета, который готовился к вылету в Ханты-Мансийск, при закрытии задней двери бортпроводница поскользнулась и упала на перрон. Ее оперативно госпитализировали", - сказали в пресс-службе.

Авиакомпания выясняет причины случившегося и окажет своей сотруднице максимальную поддержку, отметили в пресс-службе.

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Azernews Newspaper
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