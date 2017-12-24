"Машина-призрак" из Барнаула озадачила пользователей соцсетей (ВИДЕО)

24 декабря 2017 21:22 (UTC+04:00)

Пользователи соцсетей разошлись во мнении относительно видеозаписи, на которой запечатлено внезапное появление на проезжей части автомобиля "Шевроле Нива". Ролик опубликован на странице Barnaul 22 в социальной сети ВКонтакте, пишет РИА Новости.

На записи видно, как при попытке повтора налево водителя блокирует "Нива", которую до этого не фиксировал видеорегистратор. В пояснении к ролику говорится, что инцидент произошел в Ленинском районе города Барнаула.

Большинство пользователей поддержали версию, согласно которой автомобиль мог отъехать от автобусной остановки, расположенной рядом с перекрестком, и попасть в "слепую зону".

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Azernews Newspaper
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