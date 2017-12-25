В департаменте здравоохранения Москвы уточнили число погибших в ДТП с автобусом

25 декабря 2017 18:38 (UTC+04:00)

Четыре человека погибли в результате съезда автобуса в переход на Славянском бульваре в Москве, двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили "Интерфаксу" в столичном Департаменте здравоохранения, передает агенство Интерфакс.

"По уточненным данным, в ДТП в Москве погибли четыре человека, состояние двух пострадавших оценивается, как тяжелое", - сказали в Департаменте здравоохранения.

Там не уточнили точное количество пострадавших. По данным источника "Интерфакса", в результате происшествия пострадали от 13 до 15 человек.

Ранее сообщалось, что в Москве около дома 3 по Славянскому бульвару автобус съехал в подезмный переход. Перед этим он выехал с дороги на тротуар, сбивая людей.

По данным источников агентства, в качестве основной версии ДТП рассматривается неисправность транспортного средства, версия теракта не рассматривается. Возбуждено уголовное дело.

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