Полиция опровергла информацию о заложниках на фабрике в Москве (Обновлено)

Полицейский спецназ в среду днем вошел в здание московской фабрики "Меньшевик", где, предположительно, бывший директор устроил стрельбу и убил человека, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Полиция вошла в здание, преступника разыскивают", — сказал собеседник агентства.

Как передает корреспондент РИА Новости, стоящий за оцеплением примерно в 500 метрах от места событий, никаких выстрелов пока не слышно.

На месте находятся множество полицейских, машин скорой помощи, один автомобиль СК РФ. Все в тревожном ожидании.

13:03 (GMT+4) Московская полиция опровергает информацию о заложниках в здании фабрики, где бывший собственник устроил стрельбу, в результате которой один человек погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве

"Официально опровергаем информацию о нахождении заложников в здании на Иловайской улице", — сказал собеседник агентства.

О судьбе раненых, как и о том, есть ли они вообще, в главке не сообщили, отметив, что информация пока уточняется.

12:08 (GMT+4) Стрельбу на территории фабрики в Москве устроил ее бывший хозяин, "вступив в словесный конфликт" с нынешним руководством предприятия, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный главк СК РФ.

"Бывший собственник фабрики, находясь на ее территории, вступил в словесный конфликт с нынешним руководством. После этого он достал оружие и сделал несколько выстрелов, ранив охранника, который от полученного ранения скончался", — сказано в релизе.

В настоящее время, как указывают в ГСУСК, "подозреваемый передвигается по территории фабрики и оказывает активное сопротивление в его задержании".

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконные оборот оружия".

12:04 (GMT+4) По меньшей мере два человека ранены при стрельбе на фабрике на юго-востоке Москвы, сообщил в среду РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По данным источника, полиция пока не проникла здание, где предположительно находятся злоумышленник и раненые.

11:45 (GMT+4) Несколько человек удерживаются в заложниках в здании фабрики на юго-востоке Москвы, где неизвестный открыл стрельбу, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Несколько человек удерживаются в заложниках в здании фабрики", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что полиция оцепила район происшествия.

11:29 (GMT+4) Полиция принимает меры по задержанию мужчины, открывшего стрельбу в здании на юго-востоке Москвы, в результате которой погиб один человек, речь идет предположительно о конфликте между хозяйствующими субъектами, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

"В 9.13 на улице Иловайская, дом 20, корпус 1, произошел конфликт между хозяйствующими субъектами на почве имущественного спора. Один из его участников причинил огнестрельные ранения одному из оппонентов. Пострадавший скончался. Полицейские предпринимают меры к задержанию подозреваемого в стрельбе", — сказал собеседник агентства.

Информации о заложниках нет.

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