В Санкт-Петербурге в магазине произошел взрыв

27 декабря 2017 21:30 (UTC+04:00)

Взрыв произошел в среду вечером в магазине "Перекресток" в торговом центре на Кондратьевском проспекте в северной части Петербурга. Как сообщили ТАСС в главном управлении МЧС по Петербургу и Ленинградской области, на место стянуты оперативные силы, эвакуация здания уже проведена.

"В здании произошел хлопок. Спасатели уже работают на месте. Эвакуация произведена, возгорания нет", - сообщили в управлении.

О силе взрыва неизвестно. На месте работают правоохранительные органы.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Ленобласти сообщили о нескольких пострадавших в результате хлопка. "Около 18:30 мск в супермаркете на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге прозвучал хлопок. В результате, по предварительным данным, несколько человек пострадали", - сказал сотрудник пресс-службы. По его словам, на место оперативно прибыли сотрудники полиции. "Выясняются обстоятельства инцидента", - добавил он.

По данным источника в экстренных службах, пострадали десять человек. "Взрыв неустановленного устройства произошел в развлекательном комплексе "Гигант Холл" на первом этаже в районе камер хранения магазина "Перекресток" (без возгорания)", - уточнил источник.

Четыре человека уже госпитализированы. Эту информацию подтвердили в СК РФ. Еще шестерых осматривают врачи.

Источник в экстренных службах сообщил, что серьезных разрушений нет. "В результате взрыва разрушения не очень сильные, поврежден кассовый аппарат, частично потолок и одна стена", - сказал собеседник агентства. "На месте происшествия работают специальные службы. Более подробной информации на данный момент нет", - сказал ТАСС представитель X5 Retail Group.

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