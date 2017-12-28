В СК России рассказали о версиях причин взрыва в Петербурге

Следствие продолжает отрабатывать все версии причин взрыва в магазине в Санкт-Петербурге, включая теракт, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, передает РИА Новости.

"Следствие находится в активной стадии и мы продолжаем отрабатывать все версии, включая теракт", — сказала она.

В среду вечером в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел взрыв. По данным городских властей, в больницы направлены девять пострадавших, состояние одного из них тяжелое, у остальных — легкой и средней тяжести. СК РФ сообщил, что, по предварительным данным, причиной взрыва стало устройство, начиненное поражающими элементами, мощностью эквивалентное 200 граммам тротила.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

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