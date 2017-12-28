В Кремле объяснили, почему взрыв в Петербурге считают терактом

При взрыве, произошедшем в Санкт-Петербурге, использовались поражающие элементы, поэтому это можно расценивать как теракт, но лучше обращаться за комментариями в силовые ведомства, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Дело в том, что там же были использованы поражающие элементы, соответственно, это в любом случае, так или иначе, террористический акт. Но, конечно, было бы неправильно в данном случае что-то рассказывать или комментировать из Кремля, лучше, наверное, все-таки спрашивать комментарии у наших коллег из силовых ведомств", — сказал Песков, отвечая на вопрос, каким образом удалось прийти к заключению, что произошедший в Санкт-Петербурге взрыв является терактом.

В среду вечером в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел взрыв. СК РФ сообщил, что, по предварительным данным, причиной взрыва стало устройство, начиненное поражающими элементами, эквивалентное по мощности 200 граммам тротила. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом. Всего пострадали 13 человек. На данный момент в стационарах остаются шесть человек.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

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