Российские операторы связи не получили частот для тестирования 5G

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) в четверг не смогла принять решение о выделении частот для тестирования сетей мобильной связи пятого поколения (5G) из-за отсутствия согласований от "Роскосмоса" и ФСО, передает РИА Новости.

"С учетом поступивших заключений Минобороны России, ФСО России и госкорпорации "Роскосмос" и по итогам обсуждения на согласительном совещании 20 декабря согласованную позицию по проекту решения выработать не удалось", - заявил в ходе обсуждения этого вопроса на заседании ГКРЧ замначальника отдела Минкомсвязи Андрей Блинов. Для тестирования 5G предлагалось выделить частоты в диапазонах 3,4-3,8 ГГц и 24,5-26,5 ГГц.

Представитель "Роскосмоса" пояснил, что диапазоны 24,25-29,5 ГГц используются для управления пилотируемыми космическими аппаратами. "В том числе эти средства задействованы для решения задач национальной безопасности. В текущей редакции мы, к сожалению, не имеем возможности согласовать", - сказал представитель госкорпорации, отметив, что "Роскосмос" не выступает против всей полосы в этом диапазоне.

Выделение диапазона 3,4-3,8 ГГц не согласовала ФСО, опасаясь, что сети 5G создадут помехи спутниковой связи. "Дело в том, что системы пятого поколения совершенно несовместимы с теми средствами спутниковой связи, которые сейчас используются у нас и будут использоваться. Использование диапазона 3,4-3,8 ГГц приведет к тому, что примерно 50% емкости российских спутников будет, собственно говоря, поражено. С учетом состояния российских орбитальных группировок предлагаем все-таки это не использовать", - сказал представитель ведомства.

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров (председатель ГКРЧ) отметил, что с такими разногласиями комиссия не может принять решение. "Давайте мы сделаем протокольную запись и на последующих заседаниях госкомиссии попробуем сформировать какие-то решения, связанные с исследованиями и иными какими-то действиями, которые бы нас как-либо продвинули вперед", - подытожил министр. "Это не решение, а констатация факта, что мы решение не принимаем", - уточнил замглавы Минкомсвязи Дмитрий Алхазов.

Сети 5G позволят обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 Гбит в секунду, что в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G. Технологии 5G также обеспечивают минимальное время отклика при загрузке данных и большую емкость сети. Международный союз электросвязи планирует утвердить технологию для 5G в конце 2018 года, а новый стандарт внедрить к 2020 году.

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