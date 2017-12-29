Путин ужесточил наказание за вербовку террористов до пожизненного срока

29 декабря 2017 23:44 (UTC+04:00)

Президент России Владимир Путин утвердил изменения в Уголовный кодекс, ужесточающие наказание за вербовку террористов вплоть до пожизненного заключения, передает РИА Новости.

Документ ужесточает ответственность за финансирование терроризма, а также за вербовку или другое вовлечение граждан в совершение террористических преступлений.

За это будут наказывать лишением свободы на срок от восьми до 20 лет со штрафом от 300 до 700 тысяч рублей либо пожизненным лишением свободы. Сейчас за такие преступления можно получить максимум 10 лет.

Если преступления совершены с использованием служебного положения, то за них грозит до пожизненного срока либо штраф до миллиона рублей. Сейчас максимальная санкция предполагает 15 лет лишения свободы.

Кроме того, закон вводит понятие "пропаганда терроризма". За нее вводится наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей либо лишения свободы на срок до пяти лет. Отягчающим обстоятельством будет использование СМИ или интернета — тогда максимальное наказание составит семь лет.

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Azernews Newspaper
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