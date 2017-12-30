В Совфеде назвали заявление ИГ о причастности к взрыву в Петербурге пиаром

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает пиаром заявление террористической организации "Исламское государство" (ИГ) о причастности к теракту в Санкт-Петербурге и отмечает, что никаких ячеек, действие которых направлялось бы из единого центра, у террористов в России не существует, передает РИА Новости.

Ранее сайт SITE, ведущий мониторинг информационной активности экстремистов, и агентство Рейтер сообщили, что ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в супермаркете в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали 18 человек.

"Это заявление - чистейшей воды пиар, стремление террористов напомнить о себе. Никаких ячеек, действие которых направлялось бы из единого центра, у ИГ в России не существует", - сказал сенатор РИА Новости.

Тем не менее, любой теракт есть в определенной степени следствие идейного влияния ИГ, вот почему международный терроризм должен быть уничтожен, прежде всего, там, где он пустил наиболее глубокие корни - в Сирии и Ираке, подчеркнул Клинцевич.

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