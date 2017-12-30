В Санкт-Петербурге задержали мужчину, угрожавшего другому муляжом гранаты

30 декабря 2017 18:27 (UTC+04:00)

Полицейские доставили в отдел полиции двух мужчин, один из которых угрожал другому муляжом гранаты в Петербурге, передает РИА Новости от представителя ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Произошел конфликт между двумя мужчинами в доме на проспекте Народного Ополчения. Один из них начал угрожать другому муляжом гранаты. Прибыли полицейские, которые обоих участников конфликта доставили в полицию", - сказал собеседник агентства.

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