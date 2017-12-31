Два человека ранены в результате стрельбы в Москве

31 декабря 2017 00:31 (UTC+04:00)

Неизвестный ранил из огнестрельного оружия двух человек на Никольской улице в Москве, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного главка МВД.

"Вечером в субботу в полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами по адресу: Никольская улица, д. 15, стр. 1. По предварительным данным, неизвестный причинил огнестрельные ранения из неустановленного оружия двум гражданам. Пострадавшие госпитализированы", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, подозреваемый скрылся с места происшествия.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что полиция проверяет информацию о стрельбе в центре столицы.

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