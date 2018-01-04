Десять человек погибли при пожаре на обувном складе в России

Десять человек погибли при пожаре на обувном складе в Новосибирской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Предварительно, среди погибших — семь граждан Китая, два гражданина Киргизии и один гражданин России", — сказал собеседник агентства.

Пожар удалось локализовать на площади две тысячи квадратных метров, открытое горение уже ликвидировали. Ведется разбор завалов.

На месте работают следователи.

По данным главного управления МЧС по региону, сообщение о возгорании в цехе по производству обуви в Искитимском районе поступило в 09:00 местного времени. Работу пожарных существенно осложняло задымление и особенности строения здания ангарного типа.

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