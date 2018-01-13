В Бурятии около 50 человек заразились сальмонеллезом в кафе

Сорок шесть человек госпитализированы в столице Бурятии Улан-Удэ после посещения местного кафе; люди заразились сальмонеллезом из-за грубых нарушений санитарных правил.

"Поздно вечером 12 января в полицию начали поступать сообщения о том, что в больницу с тошнотой, температурой и болями в животе обратились 36 человек. На сегодняшний день в больницу Улан-Удэ госпитализированы с пищевой токсической инфекцией 46 человек, из которых восемь несовершеннолетних. Установлено, что все пострадавшие употребляли блюда в одном из кафе Улан-Удэ", — сообщила РИА Новости представитель пресс-службы МВД по Бурятии Ирина Казлаускас.

Представитель полиции отметила, что состояние большинства госпитализированных средней степени тяжести, тяжелых случаев нет.

"Полиция совместно с другими структурами организовала проверку. Деятельность кафе приостановлена. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей", — сообщила собеседница агентства.

В свою очередь управление Роспотребнадзора по региону сообщает, что причиной массовой госпитализации людей стала заболеваемость сальмонеллезом среди посетивших кафе "ШулэнДо" по улице Коммунистическая, 22, период с 8 по 11 января.

В управлении отметили, что в рамках эпидемиологического расследования проводятся мероприятия по ликвидации очага сальмонеллезной инфекции. Для установления причин возникновения заболевания проведено обследование работников кафе, произведен отбор проб готовых блюд, продовольственного сырья, воды, смывов, дезинфицирующих средств.

"В ходе расследования установлены грубые нарушения требований санитарного законодательства, которые привели к загрязнению продукции возбудителем сальмонеллеза. Деятельность кафе приостановлена, материалы переданы в суд Советского района города Улан-Удэ. Проводятся противоэпидемические мероприятия в отношении контактных лиц", — говорится в сообщении.

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