Путин сравнил коммунизм с христианством

14 января 2018 17:53 (UTC+04:00)

Президент России Владимир Путин сравнил коммунизм с христианством, а мавзолей Владимира Ленина - с почитанием мощей святых, передает РИА Новости.

Президент России сравнил отношение коммунистов к Ленину с почитанием святых в христианстве. "Вот смотрите, Ленина положили в мавзолей. Чем это отличается от мощей святых для православных, да просто для христиан? Когда мне говорят, что нет, в христианстве нет такой традиции, ну как же нет, в Афон поезжайте, посмотрите, там мощи святые есть, да и у нас вот здесь тоже святые мощи", - сказал Путин.

"По сути, ничего нового тогдашняя власть не придумала, она просто приспособила под свою идеологию то, что человечество уже давно изобрело", - добавил российский лидер.

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Azernews Newspaper
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