Сергей Лавров: Последствия военного решения проблемы КНДР будут катастрофическими

15 января 2018 12:31 (UTC+04:00)

Последствия военного решения проблемы КНДР будут катастрофическими, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он добавил, что РФ и КНР призывают прекратить любые конфронтационные действия как со стороны КНДР, так и США и их союзников, сообщает ТАСС.

Лавров также заявил, что Россия считает министерскую встречу в Ванкувере по КНДР вредной и опровергает ложные утверждения о ее поддержке со стороны Москвы. Министр обратил внимание на заявление представителя Госдепартамента США о том, что вопросы организации ванкуверской встречи проговаривались с Москвой и Пекином, и что якобы РФ и Китай поддерживают эти усилия. "Это просто откровенная ложь. Мы прямо сказали, что мы считаем эти усилия, эту встречу вредной", - подчеркнул глава МИД России.

16 января 2018 года в Ванкувере состоится встреча глав МИД ряда стран по ситуации на Корейском полуострове, на которой будут председательствовать Канада и США. Ожидается, что в переговорах примут участие министры иностранных дел 16 государств, большая часть из них - союзники в Корейской войне, выступавшие против КНДР.

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