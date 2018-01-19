Глава МИД Йемена посетит Россию для переговоров с Лавровым

19 января 2018 17:41 (UTC+04:00)

Глава МИД Йемена Абдельмалик аль-Махляфи посетит Москву 21-23 января для переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщили в пятницу в МИД РФ, передает ТАСС.

"21-23 января Москву с рабочим визитом посетит заместитель председателя Совета министров, министр иностранных дел Йеменской Республики Абдельмалик аль-Махляфи, - отметили в дипведомстве. - Запланированы его переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, а также беседа с председателем комитета по международным делам Государственной думы Леонидом Слуцким".

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