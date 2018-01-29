Путин обсудил с Нетаньяху сирийское урегулирование

29 января 2018 19:20 (UTC+04:00)

Президент России Владимир Путин обсудил на переговорах с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху сирийское урегулирование, в частности, проходящий в Сочи Конгресс национального диалога Сирии, передает РИА Новости.

"Да, обсуждали", - заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на соответствующий вопрос. При этом он не стал отвечать, поддерживает ли Израиль проведение этого мероприятия.

По словам помощника президента России, на встрече также обсуждалась ситуация в Сирии в целом, а также российско-израильское двустороннее сотрудничество.

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