МЧС России продолжит поиски "Востока" с помощью самолетов Бе-200

Самолеты МЧС России Бе-200 продолжат поиски пропавшего в Японском море судна "Восток", несмотря на прекращение активной фазы поисков. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС Приморья.

"Самолеты Бе-200 продолжат поиски. Это решение руководства МЧС. Сейчас самолеты готовятся к вылету", - сказали в пресс-службе.

Ранее Морской спасательно-координационный центр (МСКЦ) Владивостока объявил о прекращении активной фазы поисков пропавшего "Востока".

В четверг, 25 января, в Японском море в 50-70 милях от приморского порта Посьет сработал аварийный буй на рыболовном морозильном судне "Восток" (порт приписки - Невельск, Сахалинская область), на котором находились 20 человек.

Отметим, что среди членов экипажа пропавшего судна двое азербайджанцев - матрос Мубариз Гусейнов 1972 года рождения и матрос Руслан Ализаде 1991 года рождения.

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