ВВП РФ в 2017 году вырос на 1,4% - Путин

31 января 2018 22:47 (UTC+04:00)

ВВП Российской Федерации вырос на 1,4 процента в 2017 году, сообщил президент Владимир Путин на встрече с представителями французского бизнеса, передает Интерфакс.

Росстат и Минэкономразвития пока не публиковали оценок динамики ВВП за прошлый год. При этом, исходя из квартальных и месячных данных Росстата Минэкономразвития предварительно оценивало возможный рост ВВП по итогам 2017 года в интервале 1,4-1,8 процента.

"В нашей стране предпринимаются активные усилия, направленные на повышение макроэкономической стабильности. ВВП России за прошлый год прибавил 1,4%, до рекордных значений замедлились показатели инфляции. В прошлом году инфляция составила 2,5%, и она продолжает снижаться и в этом году", - сказал Путин.

"Быстрыми темпами идёт восстановление внешней торговли. За январь-ноябрь прошлого года у нас плюс 25%. На высоком уровне сохраняются золотовалютные резервы, они выросли за последнее время и составляют $442,8 млрд. Приток прямых иностранных инвестиций в нефинансовый сектор за три квартала 2017 года составил $23 млрд, это в два раза больше, чем за тот же период 2016 года и абсолютный максимум за последние 4 года", - добавил президент.

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