Семьи членов экипажа судна "Восток" получат компенсацию

1 февраля 2018 09:24 (UTC+04:00)

Родственники членов экипажа пропавшего в Японском море судна "Восток" получат от судовладельца компенсации, сообщил РИА Новости в четверг генеральный директор компании "ДВ-флот" Станислав Мальчевский.

"Официально признать экипаж погибшим должен суд, но документ, который мне выдали в Морском координационно-спасательном центре Владивостока об остановке активной фазы поисков, даёт мне право предпринимать действия, связанные с выплатами компенсаций", — сказал Мальчевский.

Он рассказал, что родственники моряков получат по 1,5 миллиона рублей из средств компании. "Кроме того, там будут ещё страховые выплаты и, насколько мне известно, какие-то средства от государства… по охране труда", — добавил он.

По словам судовладельца, со вчерашнего дня юристы компании начали работать с родственниками. "Их сразу оказалось очень много, дяди, тети звонят… Мы будем все хорошо перепроверять, в первую очередь, ориентируясь на детей членов экипажа, а дальше уже — по степени родства", — пояснил Мальчевский.

Активная фаза поисков завершена, но пассивная продолжается силами рыбопромыслового флота. Кроме того, морской координационно-спасательный центр во Владивостоке дал указание всем проходящим мимо судам вести наблюдение.

Ранее пресс-служба Росморречфлота сообщила, что 20 членов экипажа судна "Восток" считаются пропавшими без вести.

Утром 25 января рыболовецкое судно "Восток" перестало выходить на связь в Приморье, на нем сработал аварийный радиобуй. По данным спасцентра, на месте поисков нашли два спасательных жилета, два спасательных круга, рыболовецкий буй, бытовой мусор и швартовую бухту. В субботу были найдены два плота, людей на них не оказалось.

Согласно данным Российского морского регистра судоходства, построенное в Корее в 1985 году судно "Восток" ходит под российским флагом, приписано к Невельску Сахалинской области.

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