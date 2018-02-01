Глава "Ростеха" подтвердил предоставление Россией кредита Турции на покупку С-400

1 февраля 2018 18:00 (UTC+04:00)

Россия и Турция подписали соглашение на выдачу кредита Анкаре на покупку зенитных ракетных систем дальнего действия С-400, подтвердил "Интерфаксу" глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

Ранее о подписании кредитного договора сообщали только турецкие СМИ, это первое подтверждение российской стороны.

Глава "Ростеха" сообщил ранее в интервью газете "Коммерсант", что Турция приобретает четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд. Первые поставки планируется начать в марте 2020 года.

12 декабря 2017 года помощник президента РФ по ВТС Владимир Кожин сообщил "Интерфаксу", что российский кредит не покроет весь контракт.

29 сентября прошлого года Кожин сообщил, что Турция внесла аванс в рамках подписанного контракта по С-400.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

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