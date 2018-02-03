Постпред России при ООН назвал основную задачу конгресса нацдиалога Сирии

3 февраля 2018 15:29 (UTC+04:00)

Россия ставила перед собой и конгрессом национального диалога Сирии, который прошел в конце января в Сочи, задачу придать импульс женевскому процессу по урегулированию в Сирии, а не подмять его под себя, заявил постпред России при ООН Василий Небензя в интервью программе "Вести в субботу" телеканала "Россия-1", передает РИА Новости.

"У нас были открытые карты, никакой скрытой повестки. Мы говорили и (генсеку ООН Антониу - ред.) Гутеррешу, и нашим партнерам по "пятерке", и международному сообществу, что то, в чем нас пытаются обвинить, что мы пытаемся подмять под себя женевский процесс, абсолютно не соответствует действительности. Как раз мы хотим придать новый импульс женевскому процессу, что, собственно говоря, итоги конгресса и его проведение подтвердили", - сказал Небензя.

Ранее генеральный секретарь ООН выразил благодарность России за проведение конгресса национального диалога Сирии в Сочи, заявив, что "дальше нужно перезапустить женевский процесс".

Конгресс сирийского национального диалога прошел в Сочи 30 января, главным его итогом стало создание конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве. Кроме того, участники конгресса нацдиалога приняли заявление с принципами будущего устройства страны, которые предполагают уважение суверенитета, территориальной целостности, независимости САР и обеспечение прав всех этнических и конфессиональных групп. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура принял участие в работе конгресса.

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