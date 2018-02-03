В Петербурге автомобиль наехал на пешеходов

Две девушки и ребенок пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходном переходе в Петербурге, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

"Около 13:35 на улице Бухарестская, 67 автомобиль "Тойота" в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на двух девушек 22-х лет и девочку 9 лет. В результате ДТП пешеходы получили средний вред здоровья", — говорится в сообщении.

Проводится проверка.

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