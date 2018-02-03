В Петербурге автомобиль наехал на пешеходов

3 февраля 2018 18:50 (UTC+04:00)

Две девушки и ребенок пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходном переходе в Петербурге, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

"Около 13:35 на улице Бухарестская, 67 автомобиль "Тойота" в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на двух девушек 22-х лет и девочку 9 лет. В результате ДТП пешеходы получили средний вред здоровья", — говорится в сообщении.

Проводится проверка.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Сирии сбили российский Су-25
Россия 20:53
Постпред России при ООН назвал основную задачу конгресса нацдиалога Сирии
Россия 15:29
Путин обсудил с Назарбаевым итоги сирийского конгресса в Сочи
Россия 11:50
Россия в январе сократила добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+
Россия 2 февраля 16:22
Делегация КНДР вылетела в Москву для консультаций в МИД РФ
Россия 2 февраля 10:43
Российские эксперты посетят атомный объект в Иране
Политика 1 февраля 18:08
Глава "Ростеха" подтвердил предоставление Россией кредита Турции на покупку С-400
Россия 1 февраля 18:00
ООН призвала Россию, Турцию и Иран увеличить усилия по деэскалации в Сирии
Турция 1 февраля 16:44
Увеличился экспорт казахстанской продукции в страны ЕАЭС
Бизнес 1 февраля 11:50
В России уничтожили члена ИГ, готовившего теракт
Россия 1 февраля 11:50
Сегодня главы МИД РФ и Италии обсудят нагорно-карабахский конфликт
Нагорно-карабахский конфликт 1 февраля 10:19
Семьи членов экипажа судна "Восток" получат компенсацию
Россия 1 февраля 09:24
В России выросла пошлина на экспорт нефти
Россия 1 февраля 02:32
ВВП РФ в 2017 году вырос на 1,4% - Путин
Россия 31 января 22:47
МИД России советует Азербайджану информировать международные структуры о вмешательстве во внутренние дела страны
Политика 31 января 18:41
Азербайджан вошел в число самых доступных направлений для российских туристов
Туризм 31 января 14:56
Казахстан и Россия создадут автопромышленный кластер полного цикла производства
Бизнес 31 января 12:02
В России начались испытания нового беспилотного вертолета
Россия 31 января 11:19