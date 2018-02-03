В Сирии сбили российский Су-25

3 февраля 2018 20:53 (UTC+04:00)

Российский самолет Су-25 сбит в субботу в сирийской провинции Идлиб, пилот катапультировался, но погиб при ведении боя с террористами, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

"…При выполнении облета зоны деэскалации "Идлиб" потерпел крушение российский самолет Су-25", — говорится в сообщении.

Отмечается, что летчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам "Джебхат ан-Нусра".

"При ведении боя с террористами пилот погиб", — сообщают в Минобороны.

Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии совместно с турецкой стороной, ответственной за зону деэскалации "Идлиб", принимает меры по возвращению тела российского летчика.

"По предварительной информации, самолет сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса", — добавляют в российском Минобороны.

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Azernews Newspaper
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