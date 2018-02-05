В московских аэропортах задержали cвыше 100 рейсов

В московских аэропортах утром в понедельник из-за непогоды возобновились задержки рейсов, свыше 100 самолетов уже не укладываются в расписание, сообщает Интерфакс.

"Ближе к утру снегопад возобновился, аэродромные службы вновь переведены в усиленный режим работы и возобновили активную фазу профилактических работ на аэродромах. Это провоцирует многочисленные краткосрочные задержки рейсов и сбои в расписании", - сообщил "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах московской зоны.

Всего за сутки из-за непогоды в Москве не смогли приземлиться 25 самолетов. "На запасные аэродромы по решению командиров из Домодедово ушли 12 самолетов, столько же - из Шереметьево и один - из Внуково", - сказал он.

По данным сервиса "Яндекс.Расписание" в настоящее время в московских аэропортах задержано свыше 100 рейсов. В частности, в Шереметьево задержано 54 рейса, еще 45 рейсов задержано и шесть отменено в Домодедово, а также три рейса задержано и четыре отменено - во Внуково.

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